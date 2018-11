Gratis advies over spouwmuurisolatie

Tijdens de isolatieactie krijgen deelnemers gratis advies op maat over het isoleren van spouwmuren. Ook informatie over prijzen, de werkwijze en het selectieproces naar het meest geschikte isolatiebedrijf komt aan bod. Na de informatieavond kunnen deelnemers vrijblijvend een afspraak maken met isolatiebedrijf Isolatie.com uit Gemert. Zij adviseren deelnemers, na inspectie van hun woning, over het meest geschikte materiaal en stellen een offerte op. Na akkoord zal het bedrijf de isolatie in één dag aanbrengen.

De kosten zijn afhankelijk van de grootte van een woning en het oppervlak van de te isoleren muren. Bij een tussenwoning liggen de kosten van het isoleren van de spouwmuur tussen de 450 tot 800 euro. Daarmee wordt zo’n 200 euro per jaar bespaard en wordt de investering dus in circa 4 jaar terugverdiend. Deze terugverdientijd is vergelijkbaar voor andere type woningen.

De informatieavonden beginnen om 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur. Data en locaties:

Maandag 19 november in De Huif in Sint-Michielsgestel

Woensdag 21 november in Litserbord in Den Dungen

Donderdag 29 november in D’n Durpsherd in Berlicum

Maandag 3 december in ’t Schufke in Gemonde