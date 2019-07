Grienselhof in Den Dungen gaat in de verkoop

Video Urenlange klopjacht in maisveld in Haaren na achtervol­ging bestuurder gestolen motor

12:54 HAAREN - De politie is woensdag in Haaren urenlang op zoek geweest naar een man die op een gestolen motor aan agenten probeerde te ontsnappen. Nadat de man viel met de motor verstopte hij zich in een maisveld. Uiteindelijk is de man dankzij een oplettende buurtbewoner alsnog aangehouden.