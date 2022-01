Grijze container in Gestel houdt last van obesitas

SINT-MICHIELSGESTEL - De nieuwe manier van afval inzamelen in Sint-Michielsgestel is amper een maand onderweg in 2022, of het regent al telefoontjes van Gestelaren die hun kleine afvalbak voor restafval willen omruilen naar een grotere. En dat is nou juist niet de bedoeling. Want zo wordt de afvalberg niet kleiner.