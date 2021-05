Grijze kliko Gestel moet flink op dieet

SINT-MICHIELSGESTEL - Om het restafval in Sint-Michielsgestel te verminderen, moet het roer om. Nu verdwijnt nog jaarlijks 140 kilogram per persoon in de grijze kliko. De gemeente wil dat eerst terugbrengen naar 100 kilo per persoon, maar daarna moet de grijze kliko wel flink afvallen. Gft-inzameling gratis maken is een van de manieren om dat voor elkaar te boksen.

Sint-Michielsgestel heeft de lat hoog gelegd. De gemeente wil in 2025 al terug naar 30 kilo restafval in de grijze kliko per persoon per jaar. Dat wordt een helse opgave, temeer omdat afgelopen jaar het cijfer zeker boven de 140 kilo moet hebben gezeten met alle coronathuiswerkers. Dat is namelijk het landelijke beeld: er verdwijnt meer in de kliko door onder meer afhaalmaaltijden en meer uren thuis leven dan op kantoor of het werk.

Veel gft in grijze kliko

Maar Gestel denkt een deel van de oplossing te zien door gft gratis te maken. ,,Er zit nog best veel gft in de grijze kliko. Als we de gft-container gratis aan de straat laten zetten, is dat een goede stimulans om beter te scheiden. Dan raakt de grijze kliko vanzelf ook een stuk leger”, verwacht wethouder Eric van den Dungen.

Gewenning

Volgens hem kan dat gratis maken van de groene container gecombineerd worden met een andere stap. ,,Dan kunnen we de grijze container straks één keer per maand laten legen in plaats van twee keer. Dat zal voor met name iets grotere gezinnen best een hele stap zijn. Maar omdat we onze afvalplannen in januari 2022 willen invoeren, kunnen we de komende maanden volop gebruiken om inwoners goed voor te lichten over hoe ze dat kunnen doen. Het blijft toch een kwestie van gewenning.”

Grijze kliko een keer per maand

Aanvullend op de twee belangrijke veranderingen - grijze bak één keer per maand en gft gratis -, kan Gestel nog aan een paar knoppen draaien. Van den Dungen: ,,Dit kunnen we begeleiden met een wisselprogramma van bakken voor alle huishoudens. De een wil een kleinere grijze bak, de ander misschien een grotere. En maak je dat wisselen van containers gratis of niet? Daarover willen we nog nadenken.”

Ondergrondse containers

,,Omdat we steeds meer appartementencomplexen krijgen, staat bij ons ook ter discussie of we voor zulke gebouwen ondergrondse containers moeten plaatsen”, vervolgt de wethouder. ,,Daarnaast vinden we het van belang dat ook aan de milieustraat de juiste tarieven gelden. Daarom hebben we ook met Meierijstad overleg. Een deel van onze bewoners brengt daar namelijk spullen naartoe. Wij zien graag dat al onze inwoners dezelfde tarieven betalen, of ze nu in Schijndel of elders naar de milieustraat gaan.”

In één oogopslag

Van den Dungen vindt het goed als de komende tijd ook gewerkt wordt aan een soort ‘afvalwijzer in één oogopslag.’ ,,Ik zie het bij mezelf. Inmiddels ben ik verhuisd. Dan moet je weer wennen aan nieuwe inzamelstructuren. Dat is soms al moeilijk genoeg. Wat wel bij het pmd (plastic, metaal en drankpakken,red.), wat bij het gft? Op het gebied van goed communiceren kan er ook veel gebeuren om inwoners te helpen die grijze container leger te krijgen. Daar moeten we ook zeker aan werken.”

Wat dit allemaal financieel voor inwoners gaat betekenen, daarover wordt nog niet gesproken. Het college spreekt wel over het feit dat het huidige diftar-systeem goed functioneert en dat de kosten voor de inwoners een aandachtspunt zijn. Of dat wel of niet een verhoging van het afvalstoffentarief betekent, is nog niet bekend.