Verrassen­de wending: omstreden locatie megastal nu in de verkoop

12 mei SPOORDONK/BOXTEL - Een verrassende ontwikkeling rondom de beoogde nieuwe megastal aan de rand van de Kampina in Spoordonk. De locatie is te koop gezet. ,,Dit is de kans, nu moet de overheid haar verantwoordelijkheid pakken.”