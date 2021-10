Grijze tunnel? Nu een kleurige beestenbende waar fietsers afstappen en zich vergapen

Prikloca­tie verhuist halsover­kop binnen sporthal De Braken

1 oktober BOXTEL - De priklocatie in sporthal De Braken in Boxtel, die de GGD Hart voor Brabant vanaf half mei 2021 in gebruik had voor de massa-vaccinatie tegen het coronavirus, is halsoverkop verhuist. De achttien prikstraten zijn in de sporthal afgebroken om ze in de tennishal van De Braken weer op te bouwen. Daarmee is de sporthal weer beschikbaar voor alle binnensporten.