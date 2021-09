Grijze tunnelbakken N617 straks een kakefonie van kleuren

SINT-MICHIELSGESTEL - Acteur Tim Haars (van onder meer The New Kids), wethouder Peter Raaijmakers en kunstenaar Marcel Rus hebben donderdagochtend de aftrap gedaan voor een groot kunstproject in de tunnelbakken van de provinciale weg N617 bij Sint-Michielsgestel.

Vele tientallen kunstenaars uit Gemonde, Gestel, Den Dungen, Middelrode en Berlicum verbeelden in de tunnels wat hen bindt. Ieder met een eigen verhaal. Ava de Haan (14) is de jongste deelnemer aan het kunstproject in de tunnels tussen Gestel en Den Dungen aan de Hoogstraat. Ze komt uit Gemonde. ,,Ik zag bij de ontwerpen allerlei afbeeldingen. Dus heb ik gekozen voor een gebouw. En niet zomaar. Wij wonen naast de Lambertuskerk in Gemonde. Dus maak ik op de betonnen muur een afbeelding van die kerk, waar ik elke dag op uitkijk en de klokken van hoor klingelen.”

Volledig scherm Ava de Haan (14) en moeder Debby van Brandwijk mengen verf voordat ze gaan schilderen in de tunnels. © Domien van der Meijden

Samen met haar moeder Debby van Brandwijk begint ze aan de klus. De tekening staat al ruwweg op de wand. Maar ze missen nog wat fijne pencelen om mee te schilderen. Eerst maar wat kleuren mengen en dan voorzichtig aan de slag. Verderop zijn Ingrid van Wamel, Truus Pelgrim en Gerry de Groot aan de slag. Ze vormen samen het collectief OKi Kunst en volgden samen een opleiding aan de Academie voor Schone Kunsten in België.

Quote De raderen in onze afbeelding verbeelden de fietsers die hier rijden, de benen en schoenen alle hardlopers Ingrid van Wamel, Kunstenaarscollectief OKi

,,Dit is ons derde project. Corona gooide wat roet in het eten. We hebben raderen in onze afbeelding zitten, omdat hier veel fietsers door de tunnel rijden. Dat geeft figuratief de beweging aan. Verder twee grote benen met sportschoenen. Want hardlopers komen hier ook", geeft Ingrid aan.

Dommelarm

Verderop in de tunnel maken de drie nog meer afbeeldingen. Van onder meer de Brabantse poffer en een afbeelding met boerinnen. Gerry stort zich nog op een fraai portret van een Dommelarm. ,,Ik heb een afbeelding op mijn telefoon. Aan de hand van die foto voer ik de schildering uit. Met pencelen.”

Volledig scherm Jan-Henk van Ieperen plakt de laatste letter van 'Start' op de tunnelwand. Acteur Tim Haars staat klaar om te airbrushen. © Domien van der Meijden

Jan-Henk van Ieperen van Kings of Colors uit Den Bosch, met zijn eigen bedrijf 'De Spuitbuskunstenaar’ begeleidt het hele kunstproject, samen met kunstenaar Marcel Rus. ,,Sint-Michielsgestel mag er trots op zijn dat zoveel mensen mee doen. Vaak zie je bij zulke projecten dat een of twee kunstenaars aan de slag gaan. Hier zijn er tientallen. Ook cliënten van Kentalis en Cello. Iedereen telt mee. En wordt het een fraai kunstwerk van de hele gemeenschap.”

Fiets

Wethouder Peter Raaijmakers is ook trots. ,,Ik fiets hier per week wel een keer of zestig doorheen. Saaie grijze tunnels. Nu wordt het een kleurrijk kunstwerk, waar mensen afstappen om te kijken. Het geeft zo ook mooi de verbinding aan van 25 jaar herindeling. Kunstenaars uit alle dorpen doen mee. Zo wordt het van ons allemaal.”

Iets aparts

Desiree Tooren van Kanoverhuur Beekdal en Stichting Levina Janna in Berlicum gaat met haar nichtje iets aparts doen. ,,Ik heb een paar speciale afbeeldingen. Van onder meer egeltjes en een soort mini-Ark met beestjes en op de achtergrond het provinciehuis. Die heeft mijn moeder gemaakt, maar die is onlangs overleden. Ze passen heel mooi bij alle andere afbeeldingen hier. Als dat straks klaar is, neem ik mijn vader mee om er naar te kijken. Dat zal nog wel een emotioneel momentje worden. Maar wel mooi dat we dit mogen maken.”

Kunstenaar Marcel Rus vertelt dat alle kunstenaars nog de hele maand september, vooral op donderdagen, zaterdagen en zondagen aan de slag zijn met alle kunstwerken. ,,Dan hopen we het helemaal klaar te hebben.”