Groeiend probleem om statushouders in Gestel een huis te geven

SINT-MICHIELSGESTEL - Ging het tot nu toe nog redelijk goed met het huisvesten van statushouders in Sint-Michielsgestel, de toestroom wordt door IND nu zo opgevoerd dat het voor Gestel welhaast onmogelijk wordt om ze goed te kunnen huisvesten. Gestel stuurt Den Haag nu een brief om over die nood te klagen.

Kon Sint-Michielsgestel met veel inspanning in 2020 nog 25 statushouders huisvesten in de gemeente, in 2021 wordt de opdracht vanuit het Rijk een bijna onmogelijke taak. Want voor dit jaar heeft Gestel de opdracht om 45 statushouders een dak boven het hoofd te geven.

Quote In 2020 ging het nog best goed met de huisves­ting van statushou­ders Lianne van der Aa, Wethouder Sint-Michielsgestel

Wethouder Lianne van de Aa: ,,Ik vind dat we het in 2020 heel goed gedaan hebben. Toen moesten we 28 statushouders huisvesten en hadden vanuit 2019 nog een achterstand van acht. We hebben uiteindelijk 25 vluchtelingen met een verblijfsvergunning kunnen helpen en over 2020 nog maar een achterstand van drie overgehouden.”

Fors

Voor dit jaar liggen de cijfers heel anders. In de eerste helft van 2021 moet Gestel er voor zorgen dat 26 statushouders een woning krijgen. Voor de tweede helft ligt dat aantal op 19. ,,Dat is echt een veel te grote taakstelling. Zo fors dat we een brief schrijven aan het Rijk dat dit niet kan. Er zijn gewoon veel te weinig passende woningen voorhanden om die aantallen te realiseren. De druk op de sociale woningmarkt is al groot. Er zijn steeds meer mensen die aangewezen zijn op een sociale huurwoning. Tegelijkertijd verhuizen er te weinig mensen vanuit deze woningen naar elders.”

IND werkt achterstanden weg

Sint-Michielsgestel ziet dat het IND achterstanden aan het wegwerken is. Ze zijn versneld vluchtelingen met een status vanuit het Centraal Orgaan opvang asielzoekers aan het doorverwijzen naar gemeenten. En die druk komt volgens Van der Aa nu op het bord te liggen van gemeenten. ,,Ik zit in allerlei regionale overleggen en hoor ook van andere gemeenten dat ze hier problemen mee hebben. Dit onderwerp wordt dus ook regionaal aan het Rijk te kennen gegeven.”

Begeleiding op laag pitje

Daar komt nog bij dat door corona in 2020 het werk om statushouders te huisvesten grotendeels stil kwam te liggen. ,,Logisch ook. Bij VluchtelingenWerk zitten veel oudere vrijwilligers. Die zijn ook bang voor corona en hebben in 2020 de begeleiding van statushouders bij het wonen grotendeels stil gelegd. Ook de kringloopwinkels waren dicht. Die zijn belangrijk bij het inrichten van woningen voor statushouders.”

Flexwonen

Samen met de woningcorporaties bekijkt Sint-Michielsgestel hoe ze sociale woningbouw in de gemeente kunnen versnellen. Lianne van der Aa: ,,We zoeken voldoende woningbouwlocaties, eventueel zelfs met flexwonen of tijdelijke woningen. Maar gezien de huidige woningmarkt is het een onbegonnen opgave om zoveel statushouders te huisvesten. Daarom vragen we het Rijk om begrip hiervoor en een ruimer tijdspad om onze opgaven uit te voeren.”