Groen licht voor woningen bij Shooters

Café blijft staan

Toen de eerste ideeën op papier stonden, kwam de buurt in rep en roer. Toen stonden er nog 21 woningen ingepland voor deze locatie. Het nieuwe bouwplan is kleiner en gaat er van uit dat het oude café Shooters blijft staan. Daarin worden vijf nieuwe appartementen gebouwd. Aan weerskanten van het voormalige café komen dan nog woningen. Twee oude woningen worden gesloopt om plaats te maken voor twee nieuwe patiowoningen. Op het oude parkeerterrein aan de Duifhuisstraat naast het café is het de bedoeling om starterswoningen te bouwen.

Zienswijzen

Zelfbewoningsplicht

Volgens de wethouder is het ook goed dat er starterswoningen komen. ,,Ook al zitten die in de koopsector. Daar is veel behoefte aan en dat past ook in ons woningbouwprogramma. De prijs blijft ook onder de 215.000 euro. Deze starterswoningen worden straks via een lotingssysteem verdeeld. Hier geldt ook de zelfbewoningsplicht. De eerste koper moet zelf in de nieuwbouw gaan wonen en mag de eerste jaren niet meteen doorverkopen. Zo voorkomen we dat beleggers die woningen kopen en ze voor veel geld verhuren.”