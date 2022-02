‘Groene verbinding tussen Zegenwerp en Kampina, daar droom ik van’

SINT-MICHIELSGESTEL - Als groentje begon Sam Goossens vier jaar geleden aan zijn avontuur in de politiek in Sint-Michielsgestel. Toen als lijsttrekker van GroenLinks. Nu is de tijd rijp voor een volgende stap: lijsttrekker van de gecombineerde partij GroenLinks/PvdA. ,,Dat is een hele eer”, zegt hij.

Sam Goossens (27) is in Den Bosch geboren, maar woont zijn hele leven al in Gestel. Inmiddels is hij bezig met afstuderen. Hij doet een master Public Administration International and European Governance aan de Universiteit Leiden. Zijn master zit trouwens in de bestuursfaculteit in Den Haag. Of hij ooit in Brussel zal eindigen? ,,Dan zal ik in ieder geval beter Frans moeten leren. Die taal spreek ik niet zo goed.”

Meer kwaliteit

Goossens is niet getrouwd. Hij heeft een vriendin die Iris heet. Ze wonen al grotendeels bij elkaar, maar nog niet 24/7. Goossens is blij met de samenwerking tussen GroenLinks en PvdA. ,,We hebben nu veel meer kwaliteit en body, zo samen. Dat betekent dat je nog meer dingen goed kunt doen binnen de organisatie. En het is een eer dat ik lijsttrekker mag zijn. Ik had ook vierkant achter de keuze kunnen staan als ze Adriaan van der Maarel als eerste man hadden gekozen.”

Knokken voor idealen

Waarom mensen op Goossens zouden moeten stemmen? ,,Als je als stemmer veel hebt met sociale waarden en groene waarden, dan ben je bij onze partij aan het goede adres. We luisteren graag naar mensen, daar moet je veel tijd voor maken. En we knokken hard om onze idealen voor elkaar te krijgen. Als je op mij of ons stemt, dan gaat je stem dus niet verloren.”

Zegenwerp

Wat wil GroenLinks/PvdA de komende vier jaar per se voor elkaar krijgen? ,,Ik twijfel daarbij tussen meer sociale woningbouw of groen. Laat ik dit keer kiezen voor groen. Wat mij heel mooi lijkt is een grote opdracht. Maar stel nou dat we het oude landgoed Zegenwerp zouden kunnen koppelen, via het Dommeldal met een flinke groene zone, helemaal tot aan de Kampina. Zodat je een stevige groene long midden in het Groene Woud krijgt. Dat zou prachtig zijn.”

Zit in dna

De keuze voor Zegenwerp, dat is bij Goossens niet zo'n moeilijke. Want op de vraag waar zijn favoriete plek is in Gestel geeft hij volmondig toe: ,,Zegenwerp. Dat zit bij mijn familie in het dna. Mijn opa en vader vinden dat ook.”

Zwarte band

Wat weten de kiezers niet van Sam Goossens? ,,Dat ik dol ben op teakwondo en judo. Bij judo heb ik een bruine band, bij teakwondo een rode. Als ik meer tijd krijg zou ik bij beiden de zwarte band nog willen gaan halen. Maar dan moet je wel elke dag hard trainen.”



