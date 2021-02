Groene Woud gaat terug naar de wortels: projecten met natuur, landschap en erfgoed

Veteranen in Sint-Michiels­ges­tel willen eigen stek en eigen Veteranen­dag

10 februari SINT-MICHIELSGESTEL - De veteranen in Sint-Michielsgestel, dat zijn er 108 in getal, willen niet langer meeliften op de Veteranendag in Boxtel, maar een eigen stek opbouwen en eigen veteranendag houden. Sint-Michielsgestel geeft een startsubsidie van 4000 euro voor de stichting in oprichting.