Grond onder nieuwbouw in centrum van Sint-Michielsgestel was véél te hoog getaxeerd

Bezwaarmaker Hein Berkelmans had de zaak bij de rechtbank in Den Bosch aangekaart. Hij vond het raar dat Gestel volgens een exploitatieplan uit 2010 had gesteld dat de vierkante meterprijs voor de grond onder de Raadskamer was getaxeerd op 1850 euro per vierkante meter, terwijl nu in werkelijkheid de projectontwikkelaar maar 797 euro per meter gaat betalen voor de grond waarop de bouw van 27 appartementen wordt gerealiseerd.