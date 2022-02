Grond van De Kleine Aarde in Boxtel ligt straks voor altijd in Parijs

BOXTEL/VARIK/PARIJS - De grond van de Kleine Aarde in Boxtel gaat samen met de aarde van allerlei andere plekken in Nederland, op reis. In een kruiwagen wordt de grond van Varik (Gelderland) naar Parijs gebracht. Het doel: de aarde op de werelderfgoedlijst van Unesco krijgen.

Jan Juffermans deed een eetlepel grond van De Kleine Aarde in Boxtel in een buideltje op de post naar Varik. Daar begint de grond 22 april - op de Dag van de Aarde - aan een reis van 45 dagen, gemiddeld 10 kilometer per dag. Eindbestemming is het hoofdkantoor van UNESCO in Parijs.

Het idee komt van Henry Mentink uit Varik, die een kruiwagen met buideltjes grond eigenhandig naar Parijs gaat duwen. In Parijs vraagt hij Unesco om de aarde in zijn geheel op de werelderfgoedlijst te zetten. De buideltjes met aarde worden verwerkt in een nog te ontwerpen monument op het terrein van een kasteel nabij Parijs.

Volledig scherm Henry Mentink vertrekt in april 2022 met een kruiwagen vol aarde richting Parijs. © Raphael Drent

Onderweg doet Mentink verschillende locaties aan, die allemaal wat van doen hebben met duurzaamheid. Zo zal hij stoppen bij een bijzondere boomgaard in de buurt van Antwerpen en in een woongemeenschap in Noord-Frankrijk.

Uit de route

Eigenlijk wilde hij ook een bezoek brengen aan de Kleine Aarde, maar dat ligt net te ver uit de route. ,,Maar we nodigen mensen van De Kleine Aarde wel uit om mee te gaan naar een belangrijke afspraak met de iemand van de Europese Unie.” En dat bezoekje aan Boxtel, dat komt later nog wel een keer.

Juffermans, van 1981 tot 2010 werkzaam voor De Kleine Aarde en sindsdien als zelfstandige nog altijd op allerlei manieren bezig met duurzaamheid, gaat ook een dag meelopen met Mentink. ,,Dan wil ik de kruiwagen best van hem overnemen, want 450 kilometer met zo’n ding, dat lijkt me zwaar.”

1000 buideltjes

Juffermans kan zich helemaal vinden in het idee van Mentink. ,,We zijn helemaal niet zuinig op onze aarde en de grond", zegt hij. ,,Dat terwijl we van grond afhankelijk zijn voor ons bestaan. Denk aan onze voeding. Daar zijn we ons helemaal niet bewust van.” Juffermans hoopt dat deze actie bijdraagt aan dat bewustzijn.

Er is in de kruiwagen plek voor duizend buideltjes grond. Wie de actie wil ondersteunen is meer dan welkom om een lepeltje grond uit zijn tuin mee op reis te sturen.



Kijk hier naar onze meest bekeken video's

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.