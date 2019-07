Groot drugslab ontdekt in vrijstaand huis in Esch: man en vrouw uit Hengelo en Hongarije opgepakt

UpdateESCH - In Esch is woensdagmiddag een groot drugslab gevonden in een vrijstaand huis aan het Broxven. Er lag zeker 7000 liter drugsafval op het adres. Twee mensen zijn opgepakt: een 49-jarige man uit Hengelo en een 40-jarige vrouw uit Hongarije. Zij waren op het moment van de inval aanwezig in de woning.

De politie is de hele middag ter plaatse en doet onderzoek. Naast zes technisch rechercheurs en de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen is ook SEON aanwezig. Dat bedrijf bereidt zich voor op het ontmantelen van het lab en inventariseert wat en hoeveel er is aangetroffen. SEON arriveert wanneer er drugslabs worden opgerold. De politie kwam het lab op het spoor na een ‘serieuze’ tip, aldus een woordvoerster.

Amfetamine en MDMA

Het lab bevindt zich in een erg grote kelder, onder een vrijstaande woning. Die woning ligt op een groot perceel, verscholen tussen hoge bomen. De politie spreekt nadrukkelijk over een ‘groot lab’. De aangehouden man en vrouw huurden de woning. Vanuit daar zouden zij in meubels handelen. In plaats van banken en krukken trof de politie echter amfetamine-olie (grondstof voor harddrugs) en productiestoffen voor MDMA aan.

Hoeveel drugs er exact geproduceerd zijn, is voor de politie nog niet te zeggen. Daardoor is de waarde van het lab ook nog niet in te schatten. Eigenaar van de woning Joost Schoenmakers omschrijft de twee huurders als ‘heel normale mensen’. ,,Ik heb hier al die tijd niets van geweten”, zegt hij. Verder wil de verhuurder geen commentaar geven.

Natuurschade

In de kelder stonden meerdere 1000 liter-vaten vol chemisch afval. Opvallend: ook lag er een voorraad van honderden lege vaten klaar, nog in de verpakking. Met de inval is daarom vermoedelijk forse natuurschade voorkomen.

Amfetamine-olie

Amfetamine-olie wordt gebruikt voor de productie van amfetamine en andere harddrugs. Er stonden ketels van 1000 liter. ,,Een drugslab midden in een woonwijk is zeer gevaarlijk", aldus de woordvoerster. Het onderzoek in het pand en het opruimen gaat nog tot laat in de avond duren. De twee zijn aangehouden en worden verhoord. De politie onderzoekt hun rol in het geheel, mogelijk zijn er meer betrokkenen.

‘Nooit gekke dingen’

Omwonende Frans van de Zande uit Esch zag de politie-inval woensdagochtend rond 7.00 uur gebeuren. Passanten, op weg naar hun werk, moesten zich identificeren. ,,Het zag echt zwart van de agenten”, vertelt hij. ,,Ik heb nog nooit gekke dingen zien gebeuren op dit adres, alhoewel er 's nachts wel veel volk langskomt.” De inval werd gedaan door een aanhoudingsteam, geen arrestatieteam.

