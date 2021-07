Groot terras op de Markt is ’enige positieve aan corona’

Gezond­heids­cen­trum in Moederhuis, zusters Francisca­nes­sen vertrekken tijdelijk uit Veghel om plaats te maken - 'De cirkel is rond’

17 juli VEGHEL/WIJBOSCH - De 32 zusters Franciscanessen die in het Moederhuis in Veghel wonen, verhuizen volgend jaar mei voor twee tot drie jaar naar klooster Anna Hof in Wijbosch. Ze maken plaats voor een groot gezondheidscentrum, dat in het moederhuis ontwikkeld wordt en komen terug als hun nieuwe compex, schuin achter het moederhuis, klaar is