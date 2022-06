Grote belangstelling voor vlooienmarkt Gestel en braderie Maaskantje: Jumbo dag dicht

Na de coronatijd lijken veel bezoekers de schade in te willen halen bij evenementen. Het was dan ook super druk met bezoekers bij de braderie in Maaskantje bij Den Dungen, maar ook bij de Grote Gestelse Vlooienmarkt die deze zondag werd gehouden in de Meander in Sint-Michielsgestel. Bij de Meander leverde dat rijen wachtenden op bij de kassa.

Geld voor jeugd

De opbrengst van de Grote Gestelse Vlooienmarkt is traditioneel straks weer inzetbaar voor jeugdactiviteiten in het dorp. Reinout van Riet van de Grote Gestelse Vlooienmarkt: ,,Dat geld steken we met onze stichting in allerlei doelen voor de jeugd. Bij sportclubs, maar ook voor Mini Gestel en bijvoorbeeld de Natuurspeeltuin hier bij De Dommel. Zo vloeit al het geld weer terug naar activteiten voor jeugd in ons eigen dorp. Dat werd ooit zo in 1967 zo bedacht en dat doen we nog steeds zo.”

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm Wandelen langs de kramen bij de braderie in het Maaskantje. © Domien van der Meijden

In Den Dungen was dit jaar het aantal kramen wat minder. dat bleef rond de zestig steken. Maar met voldoende muzikale omlijsting met koren en onder meer de band Dr. Horns was er voldoende vertier voor de bezoekers aan de braderie die Stichting het Oude Ambacht er hield.



Kijk hier naar onze meest bekeken video's

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.