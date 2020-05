Grote brand bij houtverwerkingsbedrijf op industrieterrein in Schijndel, publiek wordt op afstand gehouden

Digitale bingo in Boxtel om stamgasten thuis op de bank te vermaken

13:37 BOXTEL - De stamgasten thuis een beetje vertier bieden, omdat de gezelligheid van eetcafé Le Temps Perdu even onbereikbaar is. Het alternatief, een dorpsbingo, is 20 mei en loopt met nu al bijna 600 verkochte kaarten, aardig uit de hand.