Grote vlonder in beemd bij Stapelen: ommetje met droge voeten

Rechts in de beemd langs de Dommel verschijnt nu ook een lange vlonder van een paar honderd meter. Dat gaat horen bij het landschapspark van kasteel Stapelen, waar je straks met droge voeten mooi over het natte grasland een ommetje kan maken.

Mark van der Heijden van Houtverwerkingsbedrijf Fransen bv uit Deurne is er flink aan de slag. ,,We hebben eerst eiken palen in de bodem getrild. Die worden straks nog wat ingekort. Daar komt een reling langs. Boven het grasveld leggen we de planken op de vlonder. We zijn nu een week bezig, maar nog wel een week of twee onderweg voor het klaar is.”