Grotere terrassen in Meierijstad mogen ook deze zomer: ‘Het virus is nog niet weg, dat weet iedereen’

Hele volksstam­men vergapen zich aan de webcam: geen eitje blijft privé bij de kerkuil of slechtvalk

LIEMPDE/VUGHT - Is dat een muis of een mol die het mannetje het nest binnen sleept? Plop, weer een ei. Tel ik het goed? Drie of vijf jonkies? Hele volksstammen vergapen zich tijdens het broedseizoen weer aan het wel en wee van broedende kerkuilen, slechtvalken, mezen of torenvalken.

22 maart