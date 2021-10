Grotere terrassen, zit de buurt daar wel op te wachten?

ZOMERSERIE Tijdelijk terras op de Markt in Schijndel: ‘zeecontai­ners met bier en wijn en gáán’

31 juli SCHIJNDEL - Het terras is deze zomer belangrijker dan ooit voor de horeca. Veel cafés en restaurants hebben er meters bij gekregen. Soms moeten ze daarvoor de weg oversteken, of ogen in hun rug hebben en een uitdaging is het sowieso. De komende zes weken laten we obers en serveersters aan het woord die eindelijk weer mogen werken, ook al is dat soms best wennen.