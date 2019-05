Guido Weijers en Joris Linssen op podium in Schijndel

Het zijn namen die je voorheen niet zo snel zou verwachten in Schijndel: cabaretière Katinka Polderman (vrijdag 20 september), zanggroep Joris Linssen & Caramba (26 oktober), zangeres Angela Groothuizen (31 januari) en cabaretier Guido Weijers (15 april). De komst van deze nationale bekendheden wordt mogelijk gemaakt door theater De Blauwe Kei uit Veghel, dat sinds kort ook programmeert in cultureel centrum 't Spectrum in Schijndel.

De gemeente Meierijstad opende vorig jaar hier een nieuwe podiumzaal, waar plaats is voor bijna 250 stoelen.

Naast lokale voorstellingen, zijn hier in het seizoen 2019-2020 ook vijftien professionele voorstellingen te zien. In meerdere gevallen gaat het om try-outs, die op een later moment in De Blauwe Kei te zien zijn.

Tot de andere namen voor Schijndel behoren dansgezelschap SALLY (2 februari), de cabaretiers Mark van de Veerdonk (13 november), Jan Beuving (7 februari) en de kindervoorstellingen Pak 'm (8 maart) en Over een Kleine Mol Die ... (26 april).

Eerder was er al een kennismakingsvoorstelling van Christel de Laat, de comédiènne uit Schijndel die op 23 april het spits afbeet voor een uitverkochte zaal in 't Spectrum. Op woensdag 8 mei volgt Steven Brunswijk, ofwel de Braboneger. En op zondag 26 mei staat de kindervoorstelling Agent & Boef op het programma in Schijndel.