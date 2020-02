Haaren baalt van vertraging rond Willibrordusschool: ‘Ik dacht dat we dicht bij een oplossing waren’

Basisschoolkinderen in Esch trekken aan het kortste eind. Ze moeten het nóg langer uit zien te houden met hun ‘bejaarde schoolgebouw’ aan de Postelstraat. Dat komt omdat 'grote mensen’ van het overkoepelende schoolbestuur en de gemeente Haaren er samen maar niet uitkomen hoe het straks moet met de Willibrordusschool: grondig opknappen of platgooien en nieuw bouwen.

Ze dachten er al bijna uit te zijn in Haaren. Want de neuzen van de gemeente en die van de onderwijskoepel Cadans Primair over een renovatieplan voor de oude Willibrordusschool in Esch stonden zo goed als in dezelfde richting. Het stokoude schoolgebouw moest maar eens een metamorfose ondergaan. Maar het loopt nu toch even anders dan Adrienne Verschuren in gedachten had. Ze is de Haarense wethouder en tevens projectleider van de schoolplannen in Esch.

Een gezonde en fijne school

Verschuren: ,,We hebben goed overleg met elkaar. En we willen allebei hetzelfde: een gezonde en fijne school voor de kinderen. Eentje die weer een jaar of veertig mee kan. We waren nog druk bezig met een renovatieplan van de school. Aanvankelijk had Cadans daar ook plannen voor ingediend. Maar later diende ze ook een nieuw plan in voor vervangende nieuwbouw. Dat zou als achtervang dienen, voor als het renovatieplan om de een of andere reden niet door zou gaan.”

Quote We zouden een miljoen euro reserveren. Niet dat die centen al in een potje zitten. We moeten de raad nog officieel om een krediet vragen. Maar de afspraken zijn al gemaakt Adrienne Verschuren, Wethouder en projectleider

Zo gezegd zo gedaan. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders maakten afspraken over het geld. ,,We zouden een miljoen euro reserveren. Niet dat die centen al in een potje zitten. We moeten de raad nog officieel om een krediet vragen. Maar de afspraken zijn al gemaakt.”

Onafhankelijk expert

In februari van dit jaar zou een onafhankelijk expert nog kijken of de renovatie kon en met hoeveel geld. ,,Maar dat idee hebben we nu noodgedwongen moeten ‘parkeren.’ Want Cadans heeft ondertussen weer opnieuw een aanvraag ingediend voor vervangende nieuwbouw en niet voor renovatie. Als zij dat willen, heeft het natuurlijk geen zin meer om verder te werken aan de renovatieplannen. En dus nemen we nu die nieuwe aanvraag in onderzoek.”

Quote Ik dacht dat we heel dicht bij de oplossing waren. Maar nu lijkt het een juridisch spel te worden Adrienne Verschuren

Ondertussen heeft Cadans Haaren ook in ‘gebreke gesteld’ omdat de eerste aanvraag voor nieuwbouw niet in behandeling is genomen. ,,Hier baal ik heel erg van. Ik dacht dat we heel dicht bij de oplossing waren. Maar nu lijkt het een juridisch spel te worden. Echt heel vervelend. Dit levert vertraging op voor de plannen.”

3,6 miljoen euro

Verschuren doet geen uitspraken over achterliggende gedachten die een rol kunnen spelen bij wat nu speelt. Maar dat zouden wel eens financiële argumenten kunnen zijn. Nieuwbouw van een school als de Willibrordus kost al snel om en nabij de drie tot 3,6 miljoen euro. Een renovatie zou rond de 2,8 miljoen euro kosten. En dan volgt straks automatisch de vraag wie de portemonnee trekt.