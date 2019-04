Haaren gaat woningspeculanten voet dwars zetten

Of dit Boxtelse muziekduo naar India wil met Koningsdag? Nou en of!

9:56 BOXTEL - ,,Zit je?", vroeg Marc van de Laar een week of vier geleden aan zijn muzikale vriend Marco Starink. ,,Nou, als Marc zoiets vraagt dan maak je borst maar nat. Dan komt er iets", weet Starink te melden. ,,Dus ik ging maar even zitten". En dat was maar goed ook. Van de Laar had namelijk net de Nederlandse consul in Mumbai aan de telefoon gehad. Of de heren, die beiden het duo Puur Muziek vormen, op 5 mei het verlate Koningsfeest aldaar muzikaal willen aankleden?