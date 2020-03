Haaren herbegraaft stoffelijke resten na de zomer, ook bewijs voor bewoners in prehistorie

Biblio­theek Den Dungen op slot voor verbouwing: ruimte krijgt gezellige huiskamers­feer

18:07 DEN DUNGEN - Moet je met een griep- of coronavirus je bed in, dan pak je in Den Dungen even mis op het lenen van een mooi boek bij de bibliotheek in Litserborg. Alle boeken zitten in blauwe bakken. De bibliotheek verbouwt en is dicht.