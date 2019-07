Haaren herdenkt 75 jaar bevrijding met toneelstuk

Yvon Jaspers uit Boxtel zocht contact met familie Faber na Pauw

13:20 Yvon Jaspers heeft na de uitzending van Pauw in april, waarin ze samen met de vader en oom van Anne Faber te zien was, contact met ze gezocht. De presentatrice uit Boxtel kwam onder vuur te liggen omdat ze in het programma geëmotioneerd sprak over de ophef over haar commerciële bijverdiensten terwijl ze met Wim en Hans Faber aan tafel zat.