Haaren herdenkt bevrijding: ‘Iedereen die oorlog wil, moeten ze opsluiten’ vindt Luuk (11)

HAAREN - Met een schoolproject over 75 jaar bevrijding zijn de herdenkingsactiviteiten in Haaren afgetrapt. Een toneelstuk en een expositie in dorpshuis Den Domp staan dit weekeinde op de rol.

,,Oorlog. Onderduiken. Wat er met de Joden gebeurde. Dat is zo heftig. Ik kan het me niet écht voorstellen.” Dat zegt leerling Tycho (12) van basisschool De Klim-Op in Haaren. Toch weet hij al heel wat over de Tweede Wereldoorlog, net als zijn medeleerlingen Bjorn (11), een trouwe volger van het Bevrijdingsjournaal, en Luuk (11). ,,Ik ben in die tijd geïnteresseerd. Ik heb al veel films gezien, zoals Een brug te ver en Zwartboek. Oorlog is verschrikkelijk. Eigenlijk moeten ze iedereen opsluiten die oorlog wil”, vindt Luuk.

Haarenaar Cees van Roessel (76) kan tevreden zijn. De volgende generatie draagt de fakkel van de herinnering verder. En dat is precies het doel van Van Roessel, diens zoon Paul en Mariëtte Denissen. Zij hebben een programma opgezet rond 75 jaar bevrijding van Haaren. Met gastlessen in de bovenbouw van basisscholen De Hasselbraam en De Klim-Op, die maandag en gisteren plaats hadden. ,,Het is belangrijk dat kinderen weten wat er gebeurd is. Om te kunnen blijven herdenken en vieren. Maar ook om oorlog en vrede in deze tijd te kunnen plaatsen. Kijk maar naar Syrië.”

Geboeid

Juffrouw Merel Wanders van groep 8 van De Klim-Op is blij met de gastles. ,,De kinderen zijn geboeid door de Tweede Wereldoorlog. Ze weten er al wat van, vanuit thuis en we hebben het er in school al vanaf groep 4 over. Zo’n gastles is indringend, roept emoties op. Kinderen kunnen zich gewoon niet voorstellen dat mensen elkaar dit aandoen.”