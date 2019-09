Haaren is zwaar aangeslagen door onheil op Haarendael

Hij kent Haarendael als zijn broekzak. Logisch, want hij werkte er vanaf 1975 ruim 35 jaar met groot plezier, in diverse functies, totdat de cliënten van zorginstelling Cello er vertrokken. Maar niet alleen Reijnen is zwaar aangeslagen door de brand. ,,Het is het gesprek van de dag in het dorp, bij de supermarkt, de voetbalclub. Oud-collega's die verhuisd zijn, nemen contact met mij op. Willen erover praten. Er is veel verdriet. Logisch, want Haarendael hoort bij hun leven. En bij Haaren. De verbondenheid is groot.”