Haaren krijgt waarnemend burgemeester als opvolger van ‘gedumpte’ Zwijnenburg

Video Zwart bolletje wol mag voor het eerst naar buiten in BestZoo

20:40 LENNISHEUVEL/BEST - Eigenaar van BestZOO Jos Nooren uit Lennisheuvel heeft met zijn verzorgers van de dierentuin in Best besloten dat het jonge jaguarwelpje, dat in december is geboren in BestZOO, voor het eerst met zijn moeder Maya naar het buitenverblijf mag. En dus kan het publiek de kleine zwarte ‘bol wol’ voor het eerst zien vanaf zaterdag 16 februari.