Haaren scheidt afval beter maar gaat in 2020 toch meer betalen: ‘Vreemd dat de heffing omhoog gaat’

Donderdagavond werd de verordening van de afvalstoffen- en reinigingsheffing en de daarbij behorende tarieventabel unaniem aangenomen door de gemeenteraad. Zij het met de nodig tegenzin door de VVD, bij monde van Boy Scholtze: ,,We zijn niet blij met deze afvalstoffenheffing. We scheiden het afval beter, vreemd dat de heffing nu toch omhoog gaat.”

Wrang

Daarmee doelde Scholtze op langlopende contracten met de afvalverwerker. ,,Doordat we zo goed scheiden in Haaren en niet meer aan de afgesproken hoeveelheid restafval komen, moeten we meer betalen. Wrang. Maar dit is een technische uitwerking van een democratisch genomen besluit, dus we gaan akkoord.”