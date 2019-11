Haaren subsidieert weer sloop oude boerderijen en stallen

40.000 euro uitgekeerd

De sloopsubsidie is in 2018 geïntroduceerd in Haaren. In dat jaar werd 100.000 euro gereserveerd voor subsidies. Er werd zo’n 25.000 euro uitgekeerd. Voor dit jaar is een bedrag van 76.680 euro ter beschikking gesteld. Daarvan is tot nu toe ongeveer 15.000 euro toegekend. Welk bedrag volgend jaar in de pot gaat, moet nog besloten worden.