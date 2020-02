Haaren treft grote hoeveelheid menselijke resten aan onder parkeerterrein bij AH

Video Belgische trekpaar­den eggen bodem voedselbos d’ Ekkers: Madelief wil er straks wel een appeltje eten

12 februari BERLICUM - Kinderburgemeester Madelief Houtman van gemeente Sint-Michielsgestel ziet zich al een appeltje eten in het nieuwe voedselbos d’ Ekkers in Berlicum. Maar ze moet nog een jaartje of tien wachten. De kop is er in ieder geval al af.