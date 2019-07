Haaren verhoogt bijdrage aan N65 naar 5,7 miljoen

Alleen oppositiepartij Samenwerking'95 was tegen. De drie andere partijen, Progressief’96, CDA en VVD, stemden voor. Samenwerking'95 vindt dat Haaren het bij die 3 miljoen euro had moeten houden, dat de verantwoordelijk wethouder beter had moeten onderhandelen en de extra 2,7 miljoen euro naar de provincie had moeten doorschuiven. De partij voegt de extra miljoenen liever toe aan het budget van 4 miljoen euro voor de renovatie van de gemeenschapshuizen Den Domp in Haaren en De Vorselaer in Biezenmortel en van de Willibrordusschool in Esch. Dat budget is nu niet toereikend, vindt Samenwerking.