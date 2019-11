Haarenaar moet D66 Oisterwijk nieuw leven inblazen

HAAREN - Het is een Haarenaar die D66 in Oisterwijk uit het slop moet trekken. Die partij wil in november 2020 namelijk zelfstandig meedoen aan de verkiezingen voor de 'nieuwe’gemeente, dus inclusief Haaren. Ze stapt daarom uit de progressieve krachtenbundeling PrO.

Met de 27-jarige Jan van Ginneken uit Haaren hoopt D66 eigenmachtig meer dan één raadszetel te bemachtigen in de nieuwe Oisterwijkse gemeenteraad. Van Ginneken is ondanks zijn jonge leeftijd al aan zijn tweede termijn bezig in de raad van Haaren, voor Progressief'96.

Eerste liefde

Voor hij zich bij die partij voegde, was hij al lid van D66. ,,Mijn eerste politieke liefde inderdaad. Aangezien er geen Haarense D66-afdeling was, ben ik bij Progressief terecht gekomen.”

Quote Ik hoop mijn studie af te ronden voor de verkiezin­gen van november 2020. Jan van Ginneken, progressief'96 Haaren en D66 Oisterwijk

Van Ginneken is bezig aan het laatste jaar van zijn studie Bestuurskunde aan Avans Hogeschool in Den Bosch. Momenteel loopt hij stage bij sociaal werkbedrijf Weener XL in Den Bosch. Die studie wil hij afronden voor de verkiezingen die vanwege de herindeling van Haaren eind volgend jaar op de rol staan. ,,Die afronding is een half jaar later dan ik eerder had gepland. Maar het wordt druk, met mijn gemeenteraadswerk in Haaren, de Oisterwijkse D66-afdeling nieuw leven inblazen en de voorbereidingen voor de verkiezingen.”

Afwijken van partijkeuze

Met zijn keuze voor D66 wijkt hij af van de koers die zijn partij Progressief'96 na maanden van verkennende gesprekken voor samenwerking in de buurgemeenten na de opsplitsing van de gemeente Haaren. In Vught gaat ze samenwerken met PvdA-GroenLinks en D66, in Boxtel met Combinatie’95 en in Oisterwijk met PrO. Voor Tilburg heeft de Haarense partij geen keuze gemaakt, omdat daar geen verkiezingen plaats hebben vanwege de opsplitsing van de gemeente Haaren.

Quote Logisch dat ik in Oisterwijk kies voor mijn eigen partij, D66. Jan van Ginneken, Haaren

Van Ginneken over het afwijken van die partijkeuze: ,,Ik heb mijn eigen afweging gemaakt.Op het moment dat die keuze is gemaakt, was er nog geen sprake van een afsplitsing van D66 van PrO. Nu die er wel komt, is een andere situatie ontstaan. Logisch dat ik als D66'er voor mijn eigen partij kies.”

Ambities

Van Ginneken is misschien niet het meest uitgesproken Haarense raadslid; hij komt wel consequent op voor de zwakkeren in de lokale samenleving. Over zijn ambities in Oisterwijk wil hij nog niet veel kwijt. ,,Eerst gekozen worden door de leden en dan samen een verkiezingsprogramma opzetten, de 34 D66-leden die we in Oisterwijk hebben mobiliseren en een campagne opzetten.”

Woensdag 20 november moeten de leden van D66 in Oisterwijk definitief instemmen met Van Ginneken als lijsttrekker.

Gebakken peren

PrO zit na het terugtrekken van D66 met de gebakken peren. Toch kan die keuze niet als een verrassing komen. D66-leden waren niet gelukkig met de koers die PrO de afgelopen jaren heeft gevaren. De toon in de politieke arena was wrang en negatief, zei D66-voorzitter Marius Rovers in 2017. Zijn partij hield in de aanloop naar de verkiezingen van maart 2018 een reeks eigen bijeenkomsten. Er was ook al sprake van dat de partij zelfstandig aan die raadsverkiezingen ging doen, maar het schortte toen aan verkiesbare kandidaten.