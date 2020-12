Haarendael gaat grotendeels tegen de vlakte volgens ‘afknabbelmethode’, gemeente Oisterwijk neemt dossier over van Haaren

De gemeente houdt op te bestaan, maar ze nemen Haaren mee in hun hart

17 december HAAREN - Nog een paar paspoorten, een huwelijk en wie weet nog een allerlaatste Haarense baby. En dan is het gedaan op het gemeentehuis. Afscheid in stilte en op afstand. ,,We wilden het niet als een nachtkaars uit laten gaan, maar door corona is dat toch gebeurd.’’