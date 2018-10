Haarendael gedeeltelijk dicht voor half jaar na vondst drugslab

‘Zuidein­der­parkhal in Schijndel is mooie plek voor turners’

30 oktober SINT-OEDENRODE/SCHIJNDEL - De Zuideinderparkhal in Schijndel is een prima plek voor turners. Dat vindt Hart voor Schijndel, zo zei fractieleider Laurens van Voorst dinsdagavond in de gezamenlijke commissievergadering van Meierijstad over de begroting voor 2019.