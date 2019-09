Haarendael restaureren? Technisch kán alles...maar er moet ook geld zijn

Hij heeft de foto's gezien. Luchtfoto's waarop je zo naar binnen kijkt, in het monumentale, door brand getroffen Haarendael. De daken zijn weg, maar gevels staan nog grotendeels overeind, rookpluimen kringelen omhoog. Hugo Bijnen van restauratiespecialist De Bonth Van Hulten moest even denken aan de Notre Dame, de iconische kathedraal die in Parijs aan vlammen ten prooi viel. Natuurlijk was dat van een andere orde, maar ook in Parijs ging het al heel snel over restauratie. In Haaren zijn de gemeente, de eigenaar en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed eveneens vóór herstel van het complex uit 1839.