Haarens college volgt aanbeveling CvdK Van de Donk om rol burgemeester slechts deels op

'Geen onzichtbare burgemeester’

De portefeuilles zijn opnieuw verdeeld na het vertrek van burgemeester Jeannette Zwijnenburg. Bij zijn aantreden als waarnemer verklaarde De Boer het vertrouwen te willen herstellen. ,,De realiteit is dat de portefeuilles en taken vorig jaar zijn verdeeld. Zeker, de huidige realiteit is anders, nu Jeannette Zwijnenburg uit beeld is. Maar als we willen terugkomen op afspraken dan gebeurt dat in het college, in goede harmonie”, aldus De Boer eind februari in het Brabants Dagblad. Daarbij deed hij de belofte om ‘geen onzichtbare burgemeester te zijn’.