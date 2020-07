Haarense CDA-wethouder gaat in Vught lokaal verder

Dat is bij de buren de grootste coalitiepartij. Het CDA in Vught zit met één raadslid in de oppositie. Vromans zou het ‘goed voor de integratie van Helvoirt bij Vught’ vinden als er een Helvoirtse wethouder in het Vughtse college komt.

In november zijn er gemeenteraadsverkiezingen in Helvoirt en Vught, en ook in Haaren en Oisterwijk en in Esch en Boxtel. Niet in Biezenmortel en Tilburg, omdat het daar slechts om ‘een lichte grenscorrectie’ gaat.

Voordat Vromans in april 2018 aantrad als wethouder in Haaren was hij directeur van een inkoopbureau van tien gemeenten in de provincie Utrecht. Hij beheert in de gemeente Haaren, die per 1 januari wordt opgesplitst, de portefeuille financiën, economische zaken, eigendommen, recreatie/toerisme, openbaar beheer, grond- en pachtzaken, klimaatadaptatie en landbouwtransitie.