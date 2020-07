Haarense onderwijswethouder overleeft motie van wantrouwen, impasse rond nieuwbouw Essche school duurt voort

Zware verwijten

Topprioriteit

En tot overmaat van ramp is de Willibrordusschool - waarvan iedereen vindt dat het schoolgebouw en de bijhorende gymzaal aan de Postelstraat zwaar gedateerd zijn - in de afgelopen 2,5 jaar geen meter opgeschoten, aldus het VVD-raadslid. ,,Terwijl de nieuwe huisvesting van de school voor de hele gemeenteraad en burgemeester en wethouders in het voorjaar van 2018 is bestempeld als topprioriteit, samen met Den Domp in Haaren en De Vorselaer in Biezenmortel. Die drie zaken zouden in ieder geval geregeld moeten zijn voor de opsplitsing van de gemeente”, aldus Peter den Ouden van Samenwerking’95.