Haarense reus stapje dichterbij

Dinsdagavond was een eerste bijeenkomst in Haaren om te komen tot zo’n eigen folkloristische reus . Daar waren zeventien belangstellenden, aldus Verbruggen. De Moergestelse reuzenkenner Paul Spapens verzorgde een presentatie over het vooral in Vlaanderen populaire fenomeen.

Besloten is om in december een tweede bijeenkomst te houden in Haaren, opnieuw in dorpshuis Den Domp. Dan begint ook de werving voor vrijwilligers die de reus mee willen bouwen of er mee op pad willen gaan. ,,We zijn dus weer een stapje dichter bij ons doel. Zo komen we er wel", zegt Verbruggen.