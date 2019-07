Haarense sporthal wijkt voor twintig woningen

VIDEOHAAREN - Sporthal Beekdal achter de Kerkstraat in Haaren is deze week gesloopt. De grote restanten van het gebouw worden de komende dagen opgeruimd. Een deel van het puin blijft gewoon liggen. Dat kan eventueel hergebruikt worden op deze locatie. Het is namelijk de bedoeling dat hier een woonwijkje komt, van zo'n twintig woningen.

De gemeente is eigenaar van de sporthal en de grond. Die heeft woningcorporatie Woonveste en enkele geïnteresseerde bouwers in eigen beheer - via zogeheten Collectief Particulier Opdrachtgeverschap - gevraagd om samen met een plan te komen. De gemeente ziet volgens wethouders Harry van Hal (CDA) het liefste dat er gebouwd wordt voor starters op de woningmarkt en voor senioren en dat er sociale huurwoningen komen.

Energiezuinig

Hij hoopt dat het overleg met de woonstichting en de zelfbouwers binnen enkele maanden tot een concreet plan leidt. Lukt het niet om dat gezamenlijk te doen dan kan de gemeente met een van beide in zee gaan. Of met een derde partij, aldus Van Hal. De gemeente wil ook graag dat er energiezuinige woningen gebouwd worden op de locatie aan de Pastoor Verrijtstraat, tegenover gemeenschapshuis Den Domp.

Het parkeerterrein voor de sporthal is al jaren in gebruik bij automobilisten die in het centrum moeten zijn, bijvoorbeeld in het gemeentehuis of Den Domp, en daar geen plek vinden. Parkeren blijft er mogelijk, maar iets beperkter dan tot nu toe. Als het wijkje eenmaal is gebouwd, dan wordt de parkeerruimte voor centrumbezoekers nog geringer. Van Hal: ,,We willen dat de locatie een groene en dorpse uitstraling krijgt”.

Historie sporthal

Sporthal Beekdal is in 1987 gebouwd en in gebruik genomen als accommodatie voor plaatselijke sportverenigingen en Haarense basisscholen. Generaties schoolkinderen kregen er hun gymlessen. Na de nieuwbouw van brede school De Sprankel aan het Sportlaantje was de sporthal - van 44 bij 24 meter - niet meer nodig. De sporthal werd daarna drie jaar verhuurd aan de organisatie Rebirth, van het bekende dancefestival. Die hield er ook kleinschalige evenementen, zoals het hardstyle dance-evenement Rebellion.