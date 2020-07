Haarense vrijwilligersclubs horen in najaar meer over subsidie

125.000 euro

De informatie-avonden hebben plaats op woensdag 2 september in De Es in Es, op maandag 7 september in het gemeentehuis van Haaren, op dinsdag 8 september in De Vorselaer in Biezenmortel en op woensdag 9 september in het HelvoirThuis in Helvoirt. Steeds verzorgen de gemeente Haaren en de ‘ontvangende’ gemeente de avond. Aanvang is iedere keer om 19.30 uur.