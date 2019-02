Haarense wethouders zeggen vertrouwen in burgemeester op; zij heeft zich ziek gemeld

HAAREN - Burgemeester Jeannette Zwijnenburg van Haaren heeft zich deze week ziek gemeld. Dat gebeurde nadat de vier wethouders dinsdag het vertrouwen in haar opgezegd hadden. Vanavond, donderdag 14 februari, wordt de gemeenteraad ingelicht over deze bestuurscrisis in Haaren.

Zwijnenburg (60) besloot begin dit jaar om niet voor een tweede termijn te gaan als burgemeester van Haaren. Ze zou in oktober van dit jaar stoppen als burgemeester van de gemeente die per 1 januari 2021 ophoudt te bestaan. Voor het resterende dikke jaar moet een vervanger gezocht worden.

De controverse binnen het dagelijkse bestuur van de gemeente is sinds die aankondiging van Zwijnenburg in januari blijkbaar groter geworden. Dusdanig dat de wethouders van CDA en Progressief'96 de burgemeester gezegd hebben dat ze niet meer met haar verder willen omdat de relaties verstoord zijn en er een onwerkbare situatie is ontstaan.

Reactie burgemeester

De burgemeester heeft alle raadsleden inmiddels schriftelijk op de hoogte gesteld. Voor haar kwam de opzegging van het vertrouwen als een donderslag bij heldere hemel, zo vertelt ze. ,,Er is in mijn ogen niks gebeurt wat tot deze escalatie moest leiden. Ik heb ook in dit college altijd indringende vragen gesteld, voor onze inwoners. Zo hoort dat te gaan in een bestuur. Volgens mij gaan de wethouders nu hun boekje ver te buiten. Maar dit zegt meer over hen dan over mij.... Deze situatie is slecht voor onze inwoners, voor Haaren en voor de onderhandelingen met de andere gemeenten over de opsplitsing.”

‘Onbegrijpelijk’

De fractievoorzitters van de vier partijen die in Haaren in de raad zetelen, zijn al ingelicht over deze kwestie. Fractievoorzitter Johan van den Brand van oppositiepartij Samenwerking'95 vindt het onbegrijpelijk dat Zwijnenburg op deze wijze aan de kant wordt geschoven door de wethouders van progressief'96. ,,Op het menselijk vlak is dit zeer betreurenswaardig voor de burgemeester. Waarom iemand zo onnodig beschadigen? Daarnaast kunnen wethouders weliswaar het vertrouwen in een burgemeester opzeggen, maar of die naar huis wordt gestuurd, daar gaat de gemeenteraad over. Ik vind het zeer kwalijk dat wij als raadsleden hier niet in gekend zijn.”

Volledig scherm Oud-wethouder en huidig raadslid Johan van den Brand van Samenwerking'95 vindt het onbegrijpelijk dat Zwijnenburg aan de kant is geschoven door de wethouders van CDA en Progressief'96. © Johan van Grinsven

Afkeuring

De oppositiefractie van Samenwerking’95 komt vanavond in de gemeenteraadsvergadering van Haaren met een scherpe afkeuring van de handelswijze van de vier wethouders, zo kondigt Van den Brand alvast aan. Overigens is Van den Brand jarenlang wethouder geweest in een college met Zwijnenburg en VVD-wethouder Eric van den Dungen.

Carine Blom (Progressief'96) is loco-burgemeester van Haaren. De resterende collegeleden komen vanavond in de gemeenteraad met een verklaring en de gemeente, aldus een woordvoerster van Haaren.