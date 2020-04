Handen gaan niet op elkaar voor groot bouwplan in Schijndel

Meierijstad geeft voorrang aan bouwen binnen de bebouwde kom en eventueel uitbreiden in westelijke richting. Meierijstad doelt hiermee op het populierenbosje achter de voormalige klompenfabriek aan de Schootsestaat, waar plaats is voor zo'n vijftig woningen. Ook het fabrieksterrein van Bolsius is in beeld voor de bouw van tientallen woningen.

En verder gaat het om al bekende inbreidingsplannen, zoals aan de Papaverstraat en Meijgraaf. Op deze manier verwacht Meierijstad in de komende acht jaar nog zo'n 700 woningen te realiseren, waar volgens prognoses behoefte aan is.