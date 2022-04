Hangplekken hoeven helemaal niet troosteloos en vies te zijn, bewijzen studenten Sint Lucas

,,Hangplekken worden altijd als iets negatiefs gezien”, vertelt Floris Alkemade, architect en ex-Rijksbouwmeester. ,,Ze worden weggezet als iets onwenselijks, terwijl ze juist iets heel moois kunnen zijn. We moeten jongeren juist stimuleren naar buiten te gaan, in plaats van altijd binnen op hun telefoon te zitten.”

Privacy of juist niet

Zo vond Dieke Schwerz een saai, blauw ‘huisje’ langs de Weidonklaan in Den Bosch, waar helemaal geen jongeren meer komen. Haar oplossing: een grote roze bank met organische vormen. Met zitplekken dicht bij elkaar, maar ook verder van elkaar af, voor degene die even alleen wil zijn.

Yasmin Moorman vond een groene overkapping in Wijchen, met een paar betonnen bankjes. Ze wil de plek opfleuren met tegels die worden opgehangen aan buizen. ,,Je kunt de tegels draaien. Zo kunnen jongeren bepalen of ze de zon willen laten doorkomen, of dat ze juist wat meer privacy willen.”

,,Ik heb ze bespoten in plaats van beschilderd, om het effect van de graffiti aan de buitenkant van het hok binnen terug te laten komen.” In het ontwerp komen de cijfers 0413, het netnummer van Heeswijk, terug. ,,Die stonden ook op het hok gespoten.”

Vriendschap

Lineke Louwers bezocht een hangplek in het bos bij Wijchen waar nog wel gebruik van wordt gemaakt. ,,De jongeren daar vertelde me dat het voor hen een fijne plek is, omdat hier vriendschappen ontstaan. Het is een plek voor gezelligheid, maar ook een plek om even te checken of het goed gaat met de ander.”