Hans de Visser smulde van historisch erfgoed

BOXTEL - Pater Hans de Visser (78) is woensdagmiddag in zijn woonplaats Boxtel overleden. Behalve invaller en regelmatig voorganger in een van de kerken van de Heilig Hartparochie, maakte Visser zich jarenlang zeer verdienstelijk voor de Heemkunde Boxtel.

Hij heeft ook verschillende historische boeken geschreven, werkte mee aan de visualisatie van de Canon van Boxtel en gaf gestalte aan historische onderwijsprojecten, waarvoor Boxtel de Knippenbergprijs mocht ontvangen.

Trots op zijn vondst in Megen

Als bij Hans de Visser op de koffie ging, dan was je nog niet thuis. Vroeger op zijn kamertje bij de Kapucijnengemeenschap in Den Bosch, later op zijn appartement in Boxtel, kon hij je uren vertellen over de Boxtelse en Liempdse historie. Dan ging het over kasteel Stapelen, dan weer over landgoed Velder, Hertog Jan II, de schepenbank in de Petruskerk of oude kloosters en hun invloed op het dagelijks leven in Boxtel en Liempde. O, wat was hij er trots op dat hij zulke prachtige documenten had gevonden bij de Clarissen in Megen.

Ontsluiting van archieven was monsterklus

Het moet een monsterklus zijn geweest voor hem, Geertrui van Synghel, Rini van Oirschot en Christ van Eekelen. Samen werkten ze bijna drie jaar aan de elektronische ontsluiting van het privé-archief van de Clarissen in Megen, voor wat betreft het Boxtelse deel van de Clarissen van Elisabethsdal. Dat klooster stond in de Middeleeuwen aan de Clarissenstraat (huisnummers 7 tot 31) in Boxtel, tegen de Dommel aan.

Quote Bij de Clarissen ontdekte ik hoe waardevol hun documenten voor Boxtel zijn Hans de Visser, Pater en geschiedkundige

,,In het verleden was ik al meerder malen bij de Clarissen om in hun archief te zoeken naar sporen van mijn voorouders. Daar ontdekte ik hoe waardevol dit archief voor Boxtel is. Ik voelde me als een kind in een snoepwinkel, zoveel mooie oorkonden met veel Boxtelse historie is daar te vinden. Daar moesten we iets mee”, zo vertelde hij vlak voordat al die documenten een paar jaar terug online gingen.

Boek over Gerard van Horne

De Visser was goed bij de pinken als het om de regionale en lokale geschiedenis gaat. Hij hielp bij de Canon van Boxtel, was een waardevolle component voor de Heemkunde Boxtel en schreef verschillende boeken. Zoals het boek over Gerard van Horne.