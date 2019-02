Hardlopen in de zon in Den Dungen voor het goede doel

Lammetjes knuffelen én adopteren in Schijndel

17 februari SCHIJNDEL - Meier. Dat is de naam van het lam dat burgemeester Kees van Rooij van Meierijstad zondag adopteerde bij de Schaapskooi in Schijndel. En Van Rooij was niet de enige. Veel ouders en grootouders maakten gebruik van de mogelijkheid om voor 20 euro een lammetje te adopteren.