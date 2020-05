Hardrijder (38) scheurt met 188 km/u bij Boxtel voorbij de politie en kan rijbewijs inleveren

Glasvezel bereikt nu ook de kleine dorpen Meierij­stad

17:11 MEIERIJSTAD - Voor de dorpen in Meierijstad die nog verstoken zijn van supersnel internet is er een lichtpuntje: ook Zijtaart, Boerdonk, Keldonk, Eerde, Mariaheide, Boskant en Olland en de bedrijven op Foodpark Veghel kunnen nu binnen de bebouwde kom glasvezel krijgen. Er is een overeenkomst getekend met DELTA Fiber Netwerk BV.