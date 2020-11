Hardrijders moeten rijbewijs inleveren, op A2 snelheden van ruim 200 kilometer per uur gehaald

De bestuurders werden betrapt tijdens een onopvallende motorsurveillance. Op de A2 bij Boxtel, waar een maximum snelheid van 100 kilometer per uur geldt, reed een automobilist 165 kilometer per uur. Een motorrijder deed naar nog een schepje bovenop en tikte snelheden tot wel 202 kilometer per uur aan.

Op de N65 mogen weggebruikers maximaal 80 kilometer per uur rijden. Een automobilist maakte daar bijna het dubbele van door de teller op te trekken naar 146 kilometer per uur. Voor hem is het nu de tweede keer in een jaar tijd dat zijn rijbewijs wordt ingevorderd.