Harmonisering subsidies Meierijstad: harmonie Schijndel levert fors in

,,Boos? Nee! Of ik het leuk vind? Ook niet.” Voorzitter Peter van de Ven van de Schijndelse harmonie Sint-Cecilia vat op zijn eigen manier samen wat hij vindt van de nieuwe subsidies voor kunst en cultuur in Meierijstad. Voor zijn harmonie heeft de harmonisatie van subsidies per 1 januari 2019 enorme gevolgen; het jaarlijkse bedrag gaat terug van 51.233 euro naar 27.091 euro per jaar. Sint-Cecilia gaat er in Meierijstad het hardste op achteruit. De harmonie kreeg het wel voor elkaar dat er een overgangsperiode van vijf jaar komt. En niet van drie jaar, zoals bij de meeste organisaties het geval is.